Mosbach. (RNZ) Die Idee ist naheliegend: Im direkten Austausch will man direkt zusammenkommen. Ermöglichen soll das die Lehrstellenbörse "Run", zu der am morgigen Donnerstag von 10 bis 14 Uhr in die Agentur für Arbeit Mosbach eingeladen wird.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber und die fast 30 ausstellenden Betriebe können dabei in Kontakt treten – und im Idealfall zusammenfinden, etwa in Form einer Lehrstelle oder eines Praktikums. In Vorträgen erfahren Jugendliche und Eltern, was für Firmen einen perfekten Azubi ausmacht, wie eine Bewerbung aussehen soll, auch die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei werden vorgestellt. Mit VR-Brillen können Interessierte auch virtuell in die einzelnen Berufsbilder eintauchen. Vor Ort besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen sichten zu lassen (bitte in ausgedruckter Form mitbringen). Darüber hinaus geben die Berufsberaterinnen und Berufsberater einen Gesamtüberblick über alle freien Stellen, die derzeit gemeldet sind. Sie stehen während der gesamten Veranstaltung für Fragen rund um das Thema Ausbildung und Studium zur Verfügung, auch Einzelgespräche mit einem Berater sind möglich. Informiert wird ebenso über unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten, die vor und während einer Ausbildung in Anspruch genommen werden können. Auch ans leibliche Wohl ist gedacht.

Die Lehrstellenbörse findet in der Agentur für Arbeit, Eisenbahnstraße 42, in Mosbach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch Eltern sind willkommen.

Weitere Infos rund um das Thema Ausbildung unter ww.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen.