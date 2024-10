Eberbach. (coe) "Wo können wir denn unterschreiben?", fragten Passanten Bürgermeister Peter Reichert, der mit einem Pappschild über seinem Oberkörper gegen die geplante Schließung der Notfall-Praxis protestiert. "NEIN! zur Schließung unseres ärztlichen Bereitschaftsdienstes" steht auf der Vorderseite, auf der Rückseite: "Es geht um Menschen, die Hilfe brauchen."

Schnell wurde ein Stand aufgebaut und die Info zur Unterschriftenaktion ausgelegt. Und schon standen Menschen in Trauben um den weißen Tisch herum, um sich zu solidarisieren. Ein ähnliches Bild bot sich auch vor dem "Roten Eber", wo Jan-Peter Röderer um Unterschriften bat. Auch dort viel Interesse sowie "gute Gespräche", bestätigte der SPD-Landtagsabgeordnete.

Peter Reichert, der für den heutigen Montag einen Bus für die Fahrt zur Demonstration vor der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Stuttgart organisiert hat, freute sich am frühen Sonntagnachmittag des Apfeltags, dass nur noch wenige Plätze frei waren.

Wer noch mitfahren und durch seinen Protest darauf einwirken möchte, dass die Verantwortlichen der KV-Baden-Württemberg ihre Planungen zur Schließung der hausärztlichen Bereitschaftsdienst-Standorte und der kinderärztlichen Bereitschaftsdienste überdenken, muss sich unbedingt per E-Mail bei hauptamt@eberbach.de oder der Rufnummer 06271/97-216 anmelden. Der Bus fährt am heutigen Montag um 9 Uhr an der Haltestelle Stadthalle in Eberbach ab. Die Mitfahrt ist kostenlos.