Von Peter Bayer

Eberbach. "Ich habe schon ein paar Tage gebraucht, um es zu realisieren. Auch, weil es so plötzlich kam", sagt Andre Bracht. Was so plötzlich für ihn kam, ist der Titel des Deutschen Triathlonmeisters in der Altersklasse 20 bis 25 Jahre.

Für den 22-Jährigen ist der Titel über die Sprintdistanz – 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5000