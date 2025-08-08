Wie ein Windpark ohne Bürger-Widerstand gelingen kann
Vertreter von Institutionen und Kommunen vom Untermain informierten sich über Windpark-Bau in Altheim und Hettingen.
Von Rüdiger Busch
Altheim/Hettingen. "Wir haben einen positiven Eindruck gewonnen und gesehen, wie die Energiewende gelingen kann: mit der Einbeziehung der Bürger vor Ort", sagte Fabian Rothermich vom Regionalen Energiewerk Untermain (REW) am Mittwoch am Ende der mehr als zweieinhalbstündigen Exkursion zu den Windparks "Altheim III" und "Großer Wald" des Projektierers Windenergie
