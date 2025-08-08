Freitag, 08. August 2025

Plus Altheim/Hettingen

Wie ein Windpark ohne Bürger-Widerstand gelingen kann

Vertreter von Institutionen und Kommunen vom Untermain informierten sich über Windpark-Bau in Altheim und Hettingen.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
167 Meter über dem Boden befestigten Arbeiter der Firma Orchid am Mittwoch den Generator am Maschinenhaus einer Windkraftanlage des Windparks „Altheim III“. Foto: Busch

Von Rüdiger Busch

Altheim/Hettingen. "Wir haben einen positiven Eindruck gewonnen und gesehen, wie die Energiewende gelingen kann: mit der Einbeziehung der Bürger vor Ort", sagte Fabian Rothermich vom Regionalen Energiewerk Untermain (REW) am Mittwoch am Ende der mehr als zweieinhalbstündigen Exkursion zu den Windparks "Altheim III" und "Großer Wald" des Projektierers Windenergie

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
