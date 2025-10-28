Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Wie wichtig eine stabile Stromversorgung ist, das wurde in Aglasterhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder deutlich. Um Mitternacht gingen auf einmal alle Lichter aus, im ganzen Kernort war der Strom ebenso plötzlich wie anhaltend weg. Erst nach einer Stunde (in manchen Ecken sogar noch deutlich später) war wieder "Saft" da,