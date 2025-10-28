Dienstag, 28. Oktober 2025

Aglasterhausen

Wie wird die Gemeinde künftig mit Strom versorgt?

Damit es weiter Licht wird: Der Gemeinderat beriet über eine Bündelausschreibung bei der Stromversorgung.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Die Straßenbeleuchtung bildet eine der zahlreichen gemeindeeigene Abnehmerstellen von Strom, für die man in Aglasterhausen ab 2027 einen neuen Versorger braucht. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Wie wichtig eine stabile Stromversorgung ist, das wurde in Aglasterhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder deutlich. Um Mitternacht gingen auf einmal alle Lichter aus, im ganzen Kernort war der Strom ebenso plötzlich wie anhaltend weg. Erst nach einer Stunde (in manchen Ecken sogar noch deutlich später) war wieder "Saft" da,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
