Donnerstag, 07. August 2025

Plus Aglasterhausen

Wald soll der Gemeindekasse weiter gut tun

Der Gemeinderat erörterte die Pläne für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Auch künftig soll der Aglasterhausener Gemeindewald Geld in die Kasse spülen. Der Gemeinderat legte mit der Billigung der Ziele für das kommende Forsteinrichtungswerk die Grundlage dafür. Foto: Marcus Deschner

Aglasterhausen. (md) Der Wald war bestimmendes Thema: Mit dem Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum von 2026 bis 2035 befasste sich der Gemeinderat Aglasterhausen in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause.

Bei diesem Werk handelt es sich um ein forstliches Planungsinstrument, das die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes mit entsprechenden, vom Gemeinderat vorgegebenen Zielen für

