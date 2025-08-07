Aglasterhausen. (md) Der Wald war bestimmendes Thema: Mit dem Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum von 2026 bis 2035 befasste sich der Gemeinderat Aglasterhausen in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause.

Bei diesem Werk handelt es sich um ein forstliches Planungsinstrument, das die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes mit entsprechenden, vom Gemeinderat vorgegebenen Zielen für