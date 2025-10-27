Montag, 27. Oktober 2025

Aglasterhausen

Teile der Gemeinde in der Nacht auf Samstag ohne Strom

Um Mitternacht wurde es dunkel. Ursache war ein technischer Defekt.

27.10.2025
Aglasterhausen. (schat) Punkt 0 Uhr gingen auf einmal die Lichter aus: In der Nacht von Freitag auf Samstag lag der Großteil des Kernorts von Aglasterhausen plötzlich im Dunkeln. "In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober kam es ab 0.00 Uhr in Teilen von Aglasterhausen zu einer Versorgungsunterbrechung.

Ursachen waren ein technischer Defekt und ein daraus resultierender Folgefehler im 20-kV-Mittelspannungsnetz", erklärt eine Pressesprecherin von Netze BW auf eine Anfrage der RNZ zu den Ereignissen am Wochenende.

Durch Umschaltungen im genannten Mittelspannungsnetz habe dann der der Netze-BW-Entstördienst in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung schrittweise wieder herstellen können, heißt es vom Stromversorger weiter. Demzufolge waren die ersten Haushalte eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Stromausfall wieder am Netz.

Ab 1.36 Uhr sollen laut Netze BW alle Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen sein. In Einzelfällen, die sich auch bei der RNZ gemeldet haben, soll die stromlose Zeit aber tatsächlich noch ein bisschen länger angehalten haben.

Ein dumpfer Schlag, den mancher unmittelbar vor dem Stromausfall vernommen hatte, stand – so die Auskunft von Netze BW – wohl nicht in Zusammenhang mit dem technischen Defekt. "Uns liegen dazu keine Erkenntnisse vor", heißt es dazu vonseiten des Energieversorgers. "Es ist jedoch möglich, dass durch den Stromausfall örtliche Alarmanlagen der Gemeinde oder in privaten Haushalten ausgelöst wurden", erklärt man ergänzend und in Bezug auf (objektivierbare) akustische Begleiterscheinungen des mitternächtlichen Geschehens.

