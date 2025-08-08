Nach der Arbeit lockte das Vergnügen
Auf dem Marktplatz in Aglasterhausen feierte der Gewerbeverein gemeinsam mit vielen Gästen seine Afterworkparty. Dabei wurde mit den eigenen Gepflogenheiten gebrochen.
Aglasterhausen. (schat) Es hat mal wieder gepasst: "Wetter, Musik, Besucherresonanz, Stimmung – alles prima", zeigte sich Jochen Baumgärtner nach der Afterworkparty in Aglasterhausen überaus zufrieden mit dem gemeinsam zelebrierten Feierabend. Am Donnerstagabend hatte der Gewerbeverein auf den Marktplatz der Zentralgemeinde eingeladen – und "zumindest gefühlt" folgten dieser Offerte noch
