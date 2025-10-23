Aglasterhausen. (jut) Warum sind gute Freunde für ein gutes Leben so wichtig? Was ist das eigentlich, Freundschaft? Und wie verändern die Sozialen Medien unsere Beziehungen? Es gibt wohl kaum ein Freundespaar, das diese und viele weitere Fragen besser ergründen könnte als Stefanie Schulz und Stefan Schulz. Am Freitag, 24.Oktober, 20 Uhr, wollen sie sich dem Thema Freundschaft im kleinen Marionettentheater in Aglasterhausen lyrisch nähern.

Kaum zu glauben, aber wahr: Stefan und Stefanie Schulz tragen zwar den selben Nachnamen und einen ähnlich klingenden Vornamen, sind jedoch weder verwandt noch verheiratet. Sie kennen sich aber seit über 50 Jahren, eine echte Kindergartenfreundschaft. Heute stehen die beiden Freunde gemeinsam auf der Bühne. "Es gibt kaum etwas, das so sehr verbindet wie Essen und Musik", sagt Stefan Schulz.

Bei dem Musikabend präsentieren die beiden ihre Lieblingslieder zum Thema Freundschaft: Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Klassiker von den Prinzen, den Commedian Harmonists, Peter Maffay und Elton John freuen. Es stehen aber auch weniger bekannte Songs wie "Wir bleide" von Juli auf dem Programm, in dem es so schön heißt: "Und ich liebe dich dafür, dass du bist, was du isst. Dass du niemals vergisst, was das Wichtigste ist. Wir beide."

Die Freundschaft zu besingen sei mindestens so wichtig wie die Liebe, so Schulz. Seit 30 Jahren betreibt der passionierte Gitarrist und Schlagzeuger das kleine Theater. Bühnenbild, Playback-CD, Bewirtung, alles stemmt er in Eigenregie. "Ohne echte Freunde wäre das undenkbar."

Info: Karten für 10 Euro unter 06262.915819 sowie für 15 Euro an der Abendkasse.