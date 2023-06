Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Wenn am Dienstabend in Aglasterhausen ein Brand ausgebrochen wäre, die Feuerwehr hätte wohl in Rekordzeit und mit vorbildlicher Mannstärke löschend eingreifen können. Denn der elementare Tagesordnungspunkt – Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans – der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte gut zwei Dutzend Wehrmänner und -frauen in den