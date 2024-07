Von Kevin Retlich

Adelsheim. Am Samstagabend strömten Tausende Besucher nach Adelsheim zur "Nacht der 10.000 Lichter", um das spektakuläre Finale der Videokunstausstellung "Adelsheim leuchtet" zu erleben. Menschen aus der gesamten Bundesrepublik und darüber hinaus kamen, um den Höhepunkt eines beeindruckenden Kunstsommers mitzuerleben. Bei warmen Sommertemperaturen und klarem Himmel konnte das Ereignis unter optimalen Bedingungen stattfinden.

Doch nicht immer hatten die Veranstalter in den letzten fünf Wochen ein solches Glück mit dem Wetter wie an diesem Abend. Das weiß auch Louis von Adelsheim, der gemeinsam mit Karl Anton Koenigs die Videokunstausstellung "Emergency Exit" im Schlosspark konzipierte, die an diesem Abend ein letztes Mal zu sehen war: "Es hat zwar nie wirklich geregnet während der Ausstellungszeit, aber die schlechten Wetterprognosen haben dann wahrscheinlich doch den einen oder anderen Besucher abgehalten."

Dafür sind an diesem Abend umso mehr gekommen. Denn schon am frühen Abend verwandelte sich die gesperrte Marktstraße in eine lebendige Partymeile. Familien mit Kindern genossen die vielfältigen Darbietungen von Straßenkünstlern, Jongleuren und Clowns, die für ausgelassene Stimmung und strahlende Kinderaugen sorgten. Vereine und Organisationen boten an zahlreichen Ständen kulinarische Köstlichkeiten an und kümmerten sich um das leibliche Wohl der Besucher. Von Cocktails und Zimtschnecken bis hin zu Popcorn und Currasco – für jeden Geschmack war etwas dabei, und das alles ehrenamtlich organisiert, wie der gesamte Kunstsommer.

"Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das Ganze nicht machbar", betonte Louis von Adelsheim. "Sie sind überall im Einsatz, ob beim Aufbau der Festtafeln, der Organisation oder beim Entzünden der Tausenden Teelichter." Das gesamte Kunstprojekt hat sich zu einem echten Bürgerprojekt entwickelt und ist eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung, die in dieser Form wahrscheinlich nur im ländlichen Raum möglich ist.

Das wurde auch deutlich, als es galt, die 10.000 Kerzen zu entzünden. Denn erst mit Einbruch der Dämmerung begann der Höhepunkt des Abends, und Adelsheim wurde in ein magisches Licht getaucht und entfaltete seine besondere Atmosphäre. An der über 200 Meter langen Festtafel war kaum noch Platz, so groß war der Andrang. Straßen und Gassen wurden zu Wohnzimmern, Vorgärten und Hauseingänge erstrahlten im Kerzenlicht, und die Jugendkapelle setzte den Stadtgarten mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Teelichtern in Szene.

Die Adelsheimer Geschäfte hatten extra lange geöffnet, der "Gäässbrunnen" vor dem Rathaus wurde in bester Christo-Manier verhüllt, und die Fassaden der Häuser in der Marktstraße wurden mit Beamer-Projektionen beleuchtet, die die Besucher in die bunte Glücksspielwelt von Las Vegas entführten.

Am Bachlauf lud eine Projektion zum Drohnenflug über Adelsheim ein, während die Besucher in Liegestühlen entspannten. Die Künstlerinnen und Künstler des "Artists-in-Residence"-Programms der Stadt präsentierten ihre Werke. Ruhepunkte boten die evangelische Stadtkirche mit Engelprojektionen und die illuminierte Jakobskirche, in der Mozarts Requiem erklang.

Vor den Kirchen wurde ausgelassen gefeiert: Harfenklänge erfüllten die Luft, während Straßenkünstler, Stelzenläufer und Feuershows für staunende Gesichter sorgten. Kunstvoll gestaltete venezianischen Masken zogen durch die Menge und verliehen dem Abend eine mystische Note. Ein Highlight des Abends war der sanfte Lichtriese Dundu. Diese fünf Meter hohe Puppe, die in sanftem LED-Licht erstrahlte, eroberte die Herzen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Dundu bewegte sich majestätisch durch die Straßen und zog dabei alle Blicke auf sich, eine Verkörperung von Freundlichkeit und Gemeinschaft.

"Das ist das Schöne an einem solchen Abend", sagte Karl Anton Koenigs. "Kunst kann die Leute zusammenbringen. Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen, die sich vorher noch nie begegnet sind, gemeinsam feiern und die besondere Atmosphäre genießen."

"Die Liebe zum Detail, die Begeisterung der Künstler und die herzliche Gemeinschaft machen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Einfach alles, was Adelsheim hier auf die Beine gestellt hat, das sucht im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis seinesgleichen", faste eine Besucherin aus Hainstadt diese einzigartige Atmosphäre treffend zusammen.

Um Mitternacht wurden die Glocken der Stadtkirche geläutet, und ein kurzer offizieller Teil folgte. Louis von Adelsheim dankte der Stadt, dem Bauhof und vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern. Minister Peter Hauk und Bürgermeister Wolfram Bernhardt freuten sich über die zahlreichen Gäste. Und im Anschluss präsentierten Charlotte Bernstorff und Jakob Bernstorff sowie Benedikt Bernstorff am Klavier das "Adelsheim-Lied".

Dessen Zeile "Hier trifft sich Jung und Alt zum Feiern unterm Himmelszelt" fing den Geist des Abends perfekt ein. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Besucher zu den lateinamerikanischen Klängen der Band "Los Chicos", bevor die Kerzen gelöscht und die Straßen wieder dem Verkehr übergeben wurden.