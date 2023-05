Adelsheim. (pm) Sandra Zankl hat sich schon seit Wochen auf ihren Umzug gefreut. "Und jetzt ist es so weit." Fortan kann sie kurze Wege zu Geschäften und Cafés genießen. Das sei ihr sehr wichtig, betonte die junge Frau, die bisher in Walldürn gelebt hat. Am Montag gehörte sie zur ersten Gruppe von Bewohnern, die ihre Zimmer im neuen Haus der Johannes-Diakonie in Adelsheim bezogen.

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen