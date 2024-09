Adelsheim. (ahn) Mindestens einmal in der Woche wurde die öffentliche Toilette am Rathaus über den Winter und Frühling verunreinigt und verstopft, teilte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung am Montag mit.

Ein Schuldiger konnte nicht eindeutig ermittelt werden, allerdings verdichteten sich die Hinweise auf einen Verdächtigen. Dieser wurde Ende Juli auf seine "Kunstwerke" angesprochen. Zwar habe er alles abgestritten, allerdings sei es danach – ein Schelm, wer Böses denkt – zu keinem weiteren Vorfall gekommen. Zumindest nicht in der öffentlichen Toilette.

Dafür wurde die Notdurft allerdings vor dem Rathaus verrichtet, berichtete Bernhardt. Bereits fünf Haufen der unangenehmeren Art habe man bisher gefunden. Nun hat die Verwaltung Anzeige gegen Unbekannt erstattet und eine Kamera aufgehängt.