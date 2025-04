Von Vincent Schäfer

Adelsheim. Nach sechs Jahren Pause fand am Samstagnachmittag eine Waldbegehung des Gemeinderats statt. Dazu begrüßten Ralph Melzer, Forstrevierleiter in Adelsheim, Steffen Meyer, Fachdienstleiter Forst im Neckar-Odenwald-Kreis, und Bürgermeister Wolfram Bernhardt am alten Festplatz den Gemeinderat und einige interessierte Bürger. Von dort ging es in