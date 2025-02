Von Andreas Hanel

Adelsheim. Mitte Februar – genauer: am 18. – ist es so weit: Die Stadtbücherei Adelsheim öffnet nach dann rund drei Monaten wieder ihre Türen – und erstrahlt im neuen Glanz. Denn in diesem Vierteljahr hat sich hinter den geschlossenen Türen viel getan. Die Bibliothek wurde grundlegend modernisiert.

Die Modernisierung erfolgte im Rahmen des