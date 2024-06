Adelsheim. (kr) Die beiden Adelsheimer Hobbyfotografen David Mankowski und Kevin Retlich haben es geschafft, das beschauliche Baulandstädtchen auf Instagram ins rechte Licht zu rücken. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie und Humor veröffentlicht Retlich, der Kopf hinter den Social-Media-Seiten von "Mein Adelsheim", unter der Rubrik "#AdelsheimWoSonst" seit einigen Wochen Fotos, gepaart mit humorvollen Sprüchen, die die Schönheit und den Charakter ihrer Heimatstadt einfangen.

"Es geht uns darum, Adelsheim auf eine neue, frische Art zu präsentieren. Unsere Stadt hat so viel zu bieten, und das wollen wir den Menschen zeigen – mit einem Augenzwinkern", erklärt Mankowski die Motivation hinter der Aktion. Die Resonanz war positiv, und so entstand die Idee, Postkarten in diesem Stil zu erstellen. Doch anstatt diese einfach nur zu verkaufen, wollten Mankowski und Retlich sie auf kreative Weise unter die Leute bringen.

Die Veranstaltung "Adelsheim leuchtet", die von heute, Freitag, bis 20. Juli stattfindet, bietet den idealen Rahmen dafür. Während der Kunstausstellung können die Besucher nämlich an der VISA-Cocktailbar im malerischen Schlosshof des Oberschlosses bei einem leckeren Getränk entspannen und den Abend ausklingen lassen. In dieser entspannten Atmosphäre werden die Postkarten präsentiert und erhältlich sein.

Unter dem Motto "Adelsheimer Pfandverzicht – Wo der Drink zur Postkarte wird!" haben die Gäste der VISA-Cocktailbar die Möglichkeit, bei der Rückgabe auf das Pfand für ihre Gläser zu verzichten und stattdessen eine exklusive Postkarte mitzunehmen. Diese sind auf 99 Stück je Motiv limitiert und somit echte Sammlerstücke. Alternativ können die Karten für 1,50 Euro pro Stück erworben werden.

Das Besondere daran: Mit den Postkarten können Besucher nicht nur eine wertvolle Erinnerung mitnehmen, sondern auch die Fortführung und Erweiterung der Veranstaltung unterstützen. Denn das gesammelte Geld geht als Spende an den Verein "Adelsheim leuchtet".

Was die Postkartenmotive betrifft, war den beiden Fotografen sofort klar: Während online im Besonderen die Stadt in Szene gesetzt wird, müssen die Postkarten vor allem Aufnahmen mit Bezug zu "Adelsheim leuchtet" zeigen. Auch auf Humor und ein Augenzwinkern legten die beiden Fotografen großen Wert. Und so zeigen die Karten unter anderem das Ortsschild von Adelsheim, das Rathaus bei Nacht und verschiedene Szenen von "Adelsheim leuchtet". Humorvolle Sprüche wie "Leuchten bis die Sicherung fliegt" runden die Motive ab.

An jedem Ausstellungswochenende gibt es zwei neue Postkarten, sodass sich regelmäßige Besucher bis zur "Nacht der 10.000 Lichter" am 21. Juli eine kleine Sammlung aufbauen können. Und auch während der Aktion wird an weiteren Karten gearbeitet, sodass möglicherweise auch Motive der aktuellen Ausstellung einfließen.

Die Licht- und Videokunstausstellung "Emergency Exit" von Louis von Adelsheim und Karl Anton Koenigs taucht Adelsheim in ein faszinierendes Licht. Die Postkartenaktion bereichert dieses kulturelle Highlight und bietet eine bleibende Erinnerung. "Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Charme unserer Stadt zu zeigen und den Besuchern gleichzeitig ein einzigartiges Souvenir zu bieten", fasst Retlich zusammen.