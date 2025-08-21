Der neue Platz am Mühlkanal soll am 26. Oktober eingeweiht werden
In der kommenden Woche starten die Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes. Die Stadtmauersanierung ist bereits abgeschlossen.
Von Dominik Rechner
Adelsheim. Die Sanierung der Stadtmauer ist abgeschlossen, ab der nächsten Woche geht es an die Platzgestaltung: Das "Eingangstor zur Adelsheimer Innenstadt", der Platz am Mühlkanal, wird bald in neuem Glanz erstrahlen. "Die Einweihung soll am 26. Oktober im Rahmen des Naturparktmarkts stattfinden", informierte Marius Zetzmann vom Citymanagement am
