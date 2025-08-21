Donnerstag, 21. August 2025

Der neue Platz am Mühlkanal soll am 26. Oktober eingeweiht werden

In der kommenden Woche starten die Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes. Die Stadtmauersanierung ist bereits abgeschlossen.

21.08.2025
Marius Zetzmann vom Citymanagement Adelsheim (l.) und Sandro Frank vom Ingenieurbüro Sack und Partner erläuterten vor Ort den aktuellen Stand sowie die geplanten Maßnahmen zur Neugestaltung des Platzes am Mühlkanal. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Adelsheim. Die Sanierung der Stadtmauer ist abgeschlossen, ab der nächsten Woche geht es an die Platzgestaltung: Das "Eingangstor zur Adelsheimer Innenstadt", der Platz am Mühlkanal, wird bald in neuem Glanz erstrahlen. "Die Einweihung soll am 26. Oktober im Rahmen des Naturparktmarkts stattfinden", informierte Marius Zetzmann vom Citymanagement am

