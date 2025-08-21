Von Dominik Rechner

Adelsheim. Die Sanierung der Stadtmauer ist abgeschlossen, ab der nächsten Woche geht es an die Platzgestaltung: Das "Eingangstor zur Adelsheimer Innenstadt", der Platz am Mühlkanal, wird bald in neuem Glanz erstrahlen. "Die Einweihung soll am 26. Oktober im Rahmen des Naturparktmarkts stattfinden", informierte Marius Zetzmann vom Citymanagement am