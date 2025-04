Adelsheim. (pm) Das Landratsamt hat an der Bundesstraße B292 (Obere Austraße) in Adelsheim am Ortseingang aus Richtung Osterburken kommend eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb genommen. Die Aufstellung des Systemmasts durch die Firma ERA Heilbronn wurde von der Stadt Adelsheim nach einer entsprechenden Verkehrsschau in Auftrag gegeben.

Der Fachdienst Ordnung und