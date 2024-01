Adelsheim. (bd) Den älteren Semestern dürfte er noch bekannt sein: Werner Nickolai war unter anderem Fußballspieler und Trainer beim SV Adelsheim und bis 1990 in der JVA in Adelsheim 15 Jahre lang als Sozialarbeiter und Sportpädagoge tätig, bevor er nach Südbaden ging und dort Professor an der katholischen Hochschule in Freiburg wurde. Für seine Verdienste um die JVA wurde er im November 1997

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote