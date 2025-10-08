Adelsheim. (dore) Ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der von Adelsheim in Fahrtrichtung Sennfeld unterwegs war, kam am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit auf Höhe der Sparkasse in der Marktstraße nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss fuhr er frontal gegen eine Sitzbank und kollidierte auch mit einer Straßenlaterne sowie dem Geländer einer Brücke. Verletzte gab es keine. Die Straßenmeisterei hat den Unfallbereich abgesperrt. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.

Die Sitzbank erlitt Totalschaden, die beschädigte Straßenlaterne und das zerstörte Brückengeländer sollen ersetzt werden.