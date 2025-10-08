Mittwoch, 08. Oktober 2025

Adelsheim

18-Jähriger raste mit Auto in Sitzbank

Ein Unfall ereignete sich am Sonntag in der Stadtmitte. Der Fahrer war wohl zu schnell.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 16:59 Uhr 23 Sekunden
Ein 18-Jähriger zerstörte mit seinem BMW am Sonntag in der Marktstraße in Adelsheim eine Sitzbank, Teile eines Brückengeländers und eine Straßenlaterne. Foto: Torsten Blum

Adelsheim. (dore) Ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der von Adelsheim in Fahrtrichtung Sennfeld unterwegs war, kam am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit auf Höhe der Sparkasse in der Marktstraße nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss fuhr er frontal gegen eine Sitzbank und kollidierte auch mit einer Straßenlaterne sowie dem Geländer einer Brücke. Verletzte gab es keine. Die Straßenmeisterei hat den Unfallbereich abgesperrt. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.

Die Sitzbank erlitt Totalschaden, die beschädigte Straßenlaterne und das zerstörte Brückengeländer sollen ersetzt werden.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
