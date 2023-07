Osterburken. (ahn) "Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abi", rief Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel den Abiturienten am Freitagnachmittag in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) entgegen, bevor unter den Schülern lauter Jubel ausbrach. Diese haben allen Grund zum Feiern, denn schließlich haben sie nach den mündlichen Prüfungen nun ihr Abitur in der Tasche. Dieses haben 59 Schülerinnen und Schüler bestanden, vier Schüler erhielten den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,2 – "ein toller Schnitt", wie Prüfungsvorsitzender Dr. Benedikt Mancini vom Gymnasium Bammental lobte. Zweimal gab es die Traumnote 1,0 – für Lisanne Frank aus Unterkessach mit 876 Notenpunkten und Alina Hörner aus Gerichtstetten mit 861 Notenpunkten. "Jetzt dürft ihr erst einmal feiern", sagte Mancini – was sich die frisch gebackenen Abiturienten nicht zweimal sagen ließen. Das Abitur am GTO haben bestanden:

Maren Amon (Marlach), Jonas Baier (Neudenau), Emely Balles (Bofsheim), Chiara Ballweg (Waldstetten), Julian Bauer (Jagsthausen), Max Braunschweig (Neunstetten), Oliwier Dabrowski (Krautheim), Selina Deßner (Osterburken), Kiara Dörner (Olnhausen), Jannis Falkenstein (Osterburken), Sarah Filser (Westernhausen), Lisanne Frank (Unterkessach), Finn Gebert (Ernsbach), Tom Götzinger (Hüngheim), Julius Graser (Sindolsheim), Santana Heck (Osterburken), Luca Hieronymus (Langenelz), Laura Horn (Berolzheim), Alina Hörner (Gerichtstetten), Patricia Humm (Sindeldorf), Felix Hutter (Osterburken), Linda Johmann (Erlenbach), Hannah Keller (Hüngheim), Jennifer Kiess (Osterburken), Johannes Knoblach (Marlach), Tobias Köpfle (Seckach), Xavier Kopton (Osterburken), Christina Kronhart (Osterburken), Erik Kühling (Limbach), Mirijam Kunkel (Mosbach), Sky Magbanua (Großeicholzheim), Sarina Meichelbeck (Neckarelz), Leon Melzer (Großeicholzheim), Sara Mieth (Hemsbach), Leon Müller (Ernsbach), Pia Mütsch (Eberstal), Marie Reuther (Marlach), Lara Rüdinger (Eberstal), Sharlis Schreiner (Osterburken), Jana Sebastian (Hohenstadt), Tillman Seifert (Erlenbach), Farin Soldner (Billigheim), Anton Stahl (Sindeldorf), Rico Stahl (Ballenberg), Michelle Steiner (Hirschlanden), Nicolas Trautmann (Seckach), Luena Unangst (Merchingen), Hannah Vogt (Neudenau), Franziska Wachter (Seckach), Greta Wahl (Osterburken), Toby Weißenberger (Berolzheim), Leon Wenz (Oberschefflenz), Lara Wild (Jagsthausen), Lina Wörner (Oberschefflenz), Ceyda Yasar (Rosenberg) und Maja Zipf (Erlenbach).