Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Bahnen sind verwaist, es tut sich nach wie vor nichts auf Mosbachs Abenteuergolfanlage. Zumindest vordergründig herrscht am "Inputt" Stillstand. Die Hoffnung, dass die beliebte Freizeiteinrichtung in dieser Saison doch noch geöffnet und genutzt werden kann, ist aber immerhin noch da. Denn im Hintergrund hat sich in den vergangenen Tagen