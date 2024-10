Von Albert Rückert

Adelsheim. Die Stadt Adelsheim wird in diesem Jahr 650 Jahre alt. Grund genug für die RNZ, in zwei Teilen auf ihre Geschichte zurückzublicken. In dieser Ausgabe folgt nun Teil zwei.

Ein ganz besonderes geschichtliches Ereignis war für Adelsheim wie auch für das ganze Land, als Napoleon die deutsche Reichsverfassung als nicht mehr existent