Auf 50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis und vor allem dessen (holprigen) Anfänge blickte man beim Zeitzeugencafé in Mosbach. In dominierender Rolle auf der Bühne mit Moderatorin Friederike Kroitzsch in der Mitte: Peter Knoche, Karl Heinz Neser, Manfred Pfaus, Josef Frank, Klaus-Dieter Heller und Heinz Janalik (v. l.). Foto: Ursula Brinkmann