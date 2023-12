Neckar-Odenwald-Kreis. (kwe/schat) Ja, es stimmt: In all dem vorweihnachtlichen Trubel war kaum Raum für den Blick in den Rückspiegel, den wir im Nachgang der Jubiläumsfeierlichkeiten auf 50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis richten. In loser Folge und mit besonderen Geschichten blicken wir auf Ereignisse und Anekdoten, die vor vielen Jahren die Region bewegten – oder auch einfach nur unterhielten.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote