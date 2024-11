Von Ralf Scherer

Walldürn. Bröckelnder Beton, verrosteter Stahl, Feuchtigkeit im Mauerwerk: An den Brücken über den Marsbach in der Seestraße, im Breiten Gässchen und in der Manggasse nagt zusehends der Zahn der Zeit. Dokumentiert sind die Mängel seit Jahren, in Gang kommen die Sanierungsarbeiten nur schleppend.

Zumindest für die Gewölbebrücke in der Nähe des