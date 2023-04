Mosbach. (RNZ/stm) Die ersten Veranstaltung hat man schon gefeiert, nun stehen die nächsten Aktionen im Terminkalender: 2023 jährt sich die Ersterwähnung von Neckarelz im Lorscher Codex zum 1250. Mal. Im Jubiläumsjahr hat man daher einiges geplant, um Selbiges auch gebührend zu feiern. So wie beim "Tag der Vereine", zu dem am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 18.15 Uhr auf den Marktplatz in Neckarelz eingeladen wird.

Bei diesem Anlass präsentieren zahlreiche Neckarelzer Vereine und deren Mitglieder ihre Arbeit, in verschiedenen Vorbereitungsrunden – die Vereinsvertreter gemeinsam mit der Kulturabteilung und Verantwortlichen der Stadtverwaltung Mosbach drehten – hat man sich intensiv ausgetauscht und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Natürlich wird es ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken geben, um 11 Uhr gibt Oberbürgermeister Julian Stipp den Startschuss für das Bühnenprogramm. Das Tanzmariechen Mirija Reichert der KG Neckario, diverse Vorführungen des Tanzsport-Zentrums Mosbach, der Gospelchor und Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde, die Donauschwaben, der MGV Neckarperle, der Chor der Clemens-Brentano-Grundschule sowie die Gruppe Exotika, Agility-Turnier-Sport Mosbach und die KZ-Gedenkstätte wollen die Vielfalt ihrer Aktivitäten auf der Bühne demonstrieren. Horst Uhl vom Förderverein zum Erhalt des Tempelhauses lädt zu Führungen im Tempelhaus und zu einem Ortsrundgang durch Neckarelz ein. Ab 16.15 Uhr spielt die Band Plug’n’Play zum Abschluss des Bühnenprogramms auf. Die Moderation übernehmen Pia Percy von Hülsen und Jennifer Bartz. Daneben werden weitere Aktionen wie Kinderschminken, Menschenkicker, Torwandwerfen, Dosenwerfen sowie Spiele für Kinder und Jugendliche, Lesungen und eine Kunst-Ausstellung angeboten.

Mit von der Partie sind beim Tag der Vereine folgende Vereine und Institutionen: Agility-Turnier-Sport Mosbach, Bildungshaus Neckarelz, Clemens-Brentano-Grundschule und deren Förderverein, Landsmannschaft der Donauschwaben, Evangelische Kirchengemeinde Neckarelz, Förderverein zum Erhalt des Tempelhauses Neckarelz, Handballabteilung Neckarelz, Heimatverein Neckarelz-Diedesheim, Jugendhilfe Junique, KG Neckario Neckarelz, Kleintierzuchtverein C132 Neckarelz-Diedesheim, Kunstatelier / Malschule Goldschmidt Neckarelz, KZ-Gedenkstätte Neckarelz, MGV Neckarperle Neckarelz, Posaunenchor und Gospelchor der ev. Kirchengemeinde Neckarelz, Privater Kindergarten Neckarelz, Tanzsport-Zentrum Mosbach und VfB Waldstadt.

Auch örtliche Unternehmen hat man sich mit ins Boot geholt: Unterstützt wird der Tag der Vereine durch die Sponsoren Boris Gassert – Friseure seit 1933, Huber Architektur, Johmann Installationen, Volksbank Mosbach und Wohlfühlpunkt.