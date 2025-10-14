Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Zum Familienpreis

Mehr Platz und Komfort im neuen C5 Aircross

Viel Platz, clevere Ablagen und ein sanftes Fahrwerk: Der neue C5 Aircross will Familien das Leben leichter machen - und bleibt dabei günstiger als Opel und Peugeot.

2 Minuten, 46 Sekunden
Kantige Kiste: Der neue Citroën C5 Aircross lässt sich optisch durchaus als markant bezeichnen. Foto: Adrien Cortesi/Citroën/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Opel Grandland, DS N°4 und Peugeot 3008 bekommen einem weiteren Bruder. Zumindest, was die gemeinsame Basis angeht. Denn nun macht sich Citroën die Multi-Energy-Plattform im Stellantis-Konzern zunutze und baut darauf den neuen C5 Aircross. Der rückt bei den Franzosen noch in diesem Herbst zu Preisen ab 33.990 Euro an die Spitze der