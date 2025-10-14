Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Opel Grandland, DS N°4 und Peugeot 3008 bekommen einem weiteren Bruder. Zumindest, was die gemeinsame Basis angeht. Denn nun macht sich Citroën die Multi-Energy-Plattform im Stellantis-Konzern zunutze und baut darauf den neuen C5 Aircross. Der rückt bei den Franzosen noch in diesem Herbst zu Preisen ab 33.990 Euro an die Spitze der