Fehler bei Kellerabdichtung können teuer werden
Eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion kann den Keller vor Grundwasser, Sickerwasser oder drückendem Wasser schützen. Doch bei der Planung der "Weißen Wanne" sollten keine Fehler passieren.
Berlin. (dpa-tmn) Die Weiße Wanne dichtet Bodenplatte und Außenwände des Kellers gegen Grundwasser und Sickerwasser ab. Dabei handelt es sich um eine tragende Stahlkonstruktion mit wasserundurchlässigem Beton - auch WU-Beton genannt. Zusätzliche Abdichtungsschichten gibt es nicht.
Planungs- und Ausführungsfehler können dabei langfristig gravierende Probleme verursachen. Kommt es etwa