Von Christoph Jänsch

München/Köln. (dpa-tmn) Während die Bundesregierung noch darüber streitet, wie eine Reform des Wehrdienstes aussehen könnte, schaffen zahlreiche junge Menschen Tatsachen - und stellen vorsorglich Anträge auf Kriegsdienstverweigerung (KDV). Darauf lassen Zahlen der Bundeswehr schließen.

Bei ihr sind allein in diesem Jahr bis Ende August mehr als 3.200 solcher