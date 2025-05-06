Kriegsdienstverweigerung - Antrag jetzt vorsorglich stellen?
Sie wollen im Kriegsfall nicht zur Waffe greifen, obwohl Sie körperlich dazu in der Lage wären? Dann können Sie sich auf Antrag einer möglichen Pflicht entziehen. Das geht auch vorsorglich.
Von Christoph Jänsch
München/Köln. (dpa-tmn) Während die Bundesregierung noch darüber streitet, wie eine Reform des Wehrdienstes aussehen könnte, schaffen zahlreiche junge Menschen Tatsachen - und stellen vorsorglich Anträge auf Kriegsdienstverweigerung (KDV). Darauf lassen Zahlen der Bundeswehr schließen.
Bei ihr sind allein in diesem Jahr bis Ende August mehr als 3.200 solcher