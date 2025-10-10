Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Wann und wie lange?

So gelingt der perfekte Mittagsschlaf

Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages. 

Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Friederike Ostermeyer

Wiesbaden/Berlin. (dpa-tmn) Nach der Frühschicht, in der Homeoffice-Mittagspause oder am Wochenende: Viele Menschen schwören auf ein Nickerchen tagsüber. Was bringt's und wie können wir das Maximum aus dieser kleinen Pause herausholen? Experten-Antworten auf sieben Fragen. 

1. Ist Mittagsschlaf gesund?

"Ja!