So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Von Friederike Ostermeyer
Wiesbaden/Berlin. (dpa-tmn) Nach der Frühschicht, in der Homeoffice-Mittagspause oder am Wochenende: Viele Menschen schwören auf ein Nickerchen tagsüber. Was bringt's und wie können wir das Maximum aus dieser kleinen Pause herausholen? Experten-Antworten auf sieben Fragen.
1. Ist Mittagsschlaf gesund?
"Ja!