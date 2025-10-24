Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er ist schnittiger, allein sein Äußeres ist gefälliger geworden in den Jahren seit der Erstauflage. Das Innere des zweiten Dacia Duster lässt stellenweise aber noch zu wünschen übrig: Die verarbeiteten Materialien Innenraum leiden an frühen Abnutzungserscheinungen, wie ein Dauertest ergab.

Und auch für die Technik stellt der "Auto Bild