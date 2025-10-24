Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Viel Platz, auch für Patzer

Dacia Duster II beim Tüv

Das SUV der rumänischen Renault-Tochter ist gebraucht tendenziell günstig, leider aber auch oft ein anfälliges Auto. Immerhin: Die Zweitauflage ist zäher als der noch labilere Vorgänger.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 10:03 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden

Dusty Duster: Auch wenn der Duster wohl eher kein waschechter Geländewagen ist - einen robusten Look hat er - wie steht's um die inneren Werte? Foto: Dacia/dpa-tmn​

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er ist schnittiger, allein sein Äußeres ist gefälliger geworden in den Jahren seit der Erstauflage. Das Innere des zweiten Dacia Duster lässt stellenweise aber noch zu wünschen übrig: Die verarbeiteten Materialien Innenraum leiden an frühen Abnutzungserscheinungen, wie ein Dauertest ergab.

Und auch für die Technik stellt der "Auto Bild