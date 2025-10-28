Drei Pfeile, die ein Dreieck bilden und in der Mitte eine Nummer: Haben Sie sich schon mal gefragt, was dieses Symbol auf Verpackungen eigentlich bedeutet? Die einfache Antwort: Bei der Nummer handelt sich um einen sogenannten Recyclingcode. Die Zahl kennzeichnet also, aus welchem Material eine Verpackung hergestellt wurde.

Die 20 steht beispielsweise für Wellpappe, die 22 für Papier und die 70 für farbloses Glas. Jute wird mit der 61, Polypropylen mit der 5 gekennzeichnet und für Verpackungen aus Verbundstoff mit Papier, Pappe und Kunststoff steht die 81. Zu finden sind diese Zahlen – zusammen mit Buchstabenabkürzungen, die unter dem Dreieck stehen können – in der Anlage 5 des Verpackungsgesetzes.

Kann Orientierung beim Einkauf geben

Allerdings ist die Angabe des Codes freiwillig, so der Verbraucherzentrale Bundesverband auf seiner Webseite. Hersteller müssen ihn also nicht auf die Verpackung aufbringen. Hilfreich kann die Angabe aber durchaus sein: nämlich dann, wenn man sich fragt, in welche Tonne eine leere Verpackung eigentlich gehört. Oder wenn man im Laden die Qual der Wahl hat - und letztere von einer bestimmten Verpackung abhängig machen will. Etwa, wenn man Plastikverpackungen vermeiden will, nur in Papier verpackte Dinge mit nach Hause nehmen möchte oder Dinge, die in Baumwolle (Codenummer 60) eingewickelt sind.

Weniger relevant ist der Code hingegen mittlerweile für deutsche Sortieranlagen, so die Verbraucherschützer. Dort erfolge die Sortierung demnach eher mittels moderner Technologien wie zum Beispiel Infrarot.







