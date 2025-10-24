München. (dpa-tmn) Wer bei heftigem Regen und starkem Wind mit dem Auto unterwegs ist, muss sich noch besser auf die Fahrarbeit konzentrieren und Ablenkungen möglichst vermeiden.

So verzichtet man laut ADAC dann besser auf laute Musik oder intensive Gespräche - egal ob über Freisprechanlage oder mit den Mitfahrern. Und: Jetzt greifen stets beide Hände fest ans Lenkrad, um falls nötig