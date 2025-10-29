Mittwoch, 29. Oktober 2025

Verlust durch Trickbetrug? - Finanzamt lehnt Steuerabzug ab

Wer Betrügern aufsitzt und dadurch Bargeld verliert, bleibt in der Regel auf dem Schaden sitzen. Versicherungen leisten hier meist nicht. Und auch der Fiskus kann dafür keinen Steuerabzug vornehmen.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 08:02 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Von Trickbetrügern um sauer Erspartes gebracht worden? In der Steuererklärung haben solche Verluste in der Regel nichts verloren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Münster/Berlin. (dpa-tmn) Weg ist weg: Wer Opfer eines Trickbetrugs wird, muss den finanziellen Verlust in aller Regel in voller Höhe tragen. Denn steuerlich lassen sich solche Schäden nicht geltend machen. Das hat das Finanzgericht Münster (Az. 1 K 360/25 E) kürzlich entschieden.

In dem konkreten Fall war eine 77-Jährige telefonisch von Betrügern kontaktiert worden. Mit der bekannten