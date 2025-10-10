3 Tipps, die Igeln durch den Winter helfen
Stachelige Gäste im Garten? Mit ein paar Tricks kann man Igeln jetzt beim Überwintern helfen – und dabei typische Fehler vermeiden.
Hamburg. (dpa-tmn) Meist sind sie in der Dämmerung im Garten zu Gast: Im Herbst gehen Igel auf Nahrungssuche, um sich ein Fettpolster anzufressen. Das ist auch nötig, denn während ihres Winterschlafs verlieren die Wildtiere an Gewicht, schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).
Wer im Herbst einen stacheligen Besucher im Garten entdeckt, kann ihn