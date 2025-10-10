Hamburg. (dpa-tmn) Meist sind sie in der Dämmerung im Garten zu Gast: Im Herbst gehen Igel auf Nahrungssuche, um sich ein Fettpolster anzufressen. Das ist auch nötig, denn während ihres Winterschlafs verlieren die Wildtiere an Gewicht, schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Wer im Herbst einen stacheligen Besucher im Garten entdeckt, kann ihn