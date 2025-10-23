Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Tipps zur Pflege

Waschmaschine pflegen und reparieren - so hält sie länger

Eine gut gepflegte Waschmaschine ist eine glückliche Waschmaschine. Aber manchmal geht sie doch kaputt. Tipps zur Pflege und wann sich die Reparatur laut Stiftung Warentest noch lohnt. 

So wird Schimmelbildung effektiv vorgebeugt: Wer nach dem Waschen die Tür und das Waschmittelfach offen lässt, ermöglicht der Restfeuchte, zu entweichen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Isabelle Modler

Berlin/Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Eine gut gepflegte Waschmaschine hält länger. Das spart Geld und schont Ressourcen sowie die Umwelt. Wer ein paar einfache Regeln beachtet, kann unangenehme Gerüche, Schimmel und viele Defekte vermeiden. Geht die Maschine dennoch kaputt – hier noch einige Hinweise, wie lange sich eine Reparatur noch