Welche Aufgaben im Arbeitsalltag bringen wirklich etwas – und was kostet nur Zeit? Wie ein einfaches Schaubild dabei hilft, den eigenen Job zu entrümpeln.

29.10.2025

Neue Perspektiven sichtbar machen: Mit klarem Fokus und kreativen Ideen den Arbeitsalltag entrümpeln. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Entrümpeln kann man nicht nur den Keller oder volle Schränke, sondern auch den Arbeitstag. Und so wie in Regalfächern plötzlich wieder Platz ist, werden hier Zeit und Energie frei, sagt Buchautor Martin Gaedt.

Ausgemistet werden vor allem überflüssige Tätigkeiten oder Arbeitsprozesse, die im Verhältnis zum Aufwand wenig Ertrag oder Wert bringen. Die so geschaffenen