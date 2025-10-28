Dienstag, 28. Oktober 2025

Frauen profitieren stärker von Sport als Männer

Frauen können ihre Herz-Gesundheit schneller verbessern als Männer. Trotzdem erreichen sie ihre Bewegungsziele seltener – und das hat Folgen.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 09:10 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Jogger
Wenn Frau und Mann zusammen joggen, hat das nicht dieselbe Wirkung. (Illustration)

Xiamen (dpa) - Frauen halten sich seltener an die empfohlene Zeit für Sport als Männer. Wenn sie es tun, profitiert zumindest ihr Herz jedoch stärker davon. Das belegt eine Studie im Fachjournal "Nature Cardiovascular Research". 

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen pro Woche mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität moderater Intensität oder 75 Minuten intensiven