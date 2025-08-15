Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Die C-Klasse von Mercedes zählt zu den ziemlich stark nachgefragten Gebrauchtwagen. Bei Schnäppchen - sofern sie überhaupt zu machen sind - gilt es, schnell zu handeln. Suchaufträge mit Push-Benachrichtigung auf den gängigen Verkaufsplattformen sind empfehlenswert. Entschieden, aber nicht überstürzt sollte man zuschlagen.

Denn bevor der