Von Katja Fischer

Berlin/Offenbach. (dpa-tmn) Einfach an einen Adapter an die Steckdose hängen – davon raten Experten in der Regel ab. Wer eine Garage oder einen Carport hat, kann sein Elektroauto dennoch schnell, sicher und bequem zu Hause laden. Möglich ist das über eine sogenannte Wallbox.

Hauseigentümer können für diese Ladestation, die an einer Wand oder einer Säule