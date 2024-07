Berlin/München (dpa/tmn) – In fünf Bundesländern beginnen die Sommerferien - in Thüringen sowie Sachsen bereits ab Donnerstag (20. Juni), gefolgt von Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt am Freitag.

Somit dürfte es am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juni) insbesondere auf den Routen Richtung Süden sowie an die Küsten und in andere Ferienregionen spürbar voll werden. Der Auto Club