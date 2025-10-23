Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Spiele haben viele Benefits

Emotionen, Inspiration und Kulturgut - Brettspiele boomen

Wenn in Essen die internationale Spielemesse beginnt, wird klar: Deutschland spielt wie kaum ein anderes Land. Doch warum kommen viele Menschen so gerne am Spieltisch zusammen?

23.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 08:14 Uhr 2 Minuten, 33 Sekunden
Messe Spiel Essen 2025
Experten halten das gemeinsame Spielen aus vielen Gründen für positiv - für Jung und Alt

Essen (dpa) - Ein Großteil der Menschen in Deutschland tut es - und immer sind Emotionen dabei. Gesellschaftsspiele mit Würfeln, Karten oder Spielfiguren sind auch im digitalen Zeitalter laut Branche stark gefragt. Knapp 70 Prozent spielen einmal oder mehrmals im Monat zusammen, wie nun eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio zum Start der "Spiel Essen 2025" - der weltgrößten