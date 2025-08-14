Donnerstag, 14. August 2025

Plus "Soziale Apnoe"

Wenn Party am Wochenende den Schlaf stört

Wochenenden sollten Erholung pur sein – doch unregelmäßige Schlafzeiten und Alkohol können eine unterschätzte Form nächtlicher Atemaussetzer verstärken. Dafür gibt es jetzt auch einen Fachbegriff.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 07:51 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Drinks stehen auf der Theke einer Bar
Alkohol und Party am Wochenende können das Risiko einer «sozialen Schlafapnoe» erhöhen. (Symbolbild)

Adelaide (dpa) - Mal länger aufbleiben, vielleicht ein Glas Wein oder Bier mehr und samstags oder sonntags richtig schön ausschlafen: Für viele gehört das zum Wochenende einfach dazu. Doch genau dieser Lebensrhythmus könnte eine bislang unterschätzte Gesundheitsgefahr bergen. Ein internationales Forschungsteam der Flinders University in Australien warnt vor einer neu identifizierten Form der

