Freitag, 05. September 2025

Plus Sie haben ein E-Auto?

So sichern Sie sich die THG-Prämie

Die THG-Quote bringt E-Auto-Besitzern seit 2022 Extra-Geld. Was Verbraucherschützer zur Anbieterwahl, Vertragslaufzeiten und Auszahlungsgarantien raten. 

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 08:09 Uhr 3 Minuten, 21 Sekunden
E-Auto-Besitzer können jährlich eine Prämie erhalten: Die THG-Quote macht es möglich. Foto: Anna Ross/dpa/dpa-tmn

Von Peter Löschinger

Bremen/München. (dpa-tmn) Jedes Jahr ein paar Euro zusätzlich bekommen, quasi fürs Nichtstun? Klingt zu gut, um wahr zu sein. Doch wer ein Elektroauto besitzt, kann tatsächlich einmal im Jahr etwas Extra-Geld bekommen. Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) macht das seit 2022 möglich.

Bei diesem gesetzlich geregelten Instrument geht es darum,

