Mittwoch, 05. November 2025

zurück
Plus Schwamm oder Bürste?

So spülen Sie sicher sauber

Wer keinen Geschirrspüler hat oder den nicht dauernd anschmeißen will, greift oft zum guten alten Spülschwamm. Doch Vorsicht: Die Dinger können Keimschleudern sein. Was hilft?

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 09:54 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Spülbürsten bieten Keimen weniger Lebensraum: Nach dem Spülen trocknen die Borsten schneller als Schwämme. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa-tmn

München. (dpa-tmn) Wer mit der Hand spült, hat die Qual der Wahl: Spülschwamm oder Spülbürste, womit wird besser geschrubbt und gereinigt? Geht es um die Hygiene in der Küche, dürfte die Entscheidung nicht allzu schwerfallen. Hier hat die Spülbürste die Nase vorn.

Auf ihr ist die Vermehrung von Bakterien weniger hoch als auf Spülschwämmen. Das zeigt etwa eine