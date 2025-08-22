Die perfekte Kühlschrank-Strategie gegen schnelles Verderben
Ihr Kühlschrank ist voll - aber nutzen Sie ihn auch richtig? Kleine und vor allem große Fehler beim Einräumen können über Frische oder Verderb entscheiden. Ein paar Faustregeln, wie es richtig geht.
Bonn. (dpa-tmn) Mal ganz ehrlich: Angebrochene Packungen neben Resten des Gerichts von vorgestern, obendrauf frisch gekaufte Lebensmitteln oder Dinge, die mal eine schnelle Kühlung bräuchten - im Kühlschrank landen Produkte doch meist da, wo man ein freies Plätzchen erspäht oder auf die Schnelle eines schaffen kann. Geht es Ihnen auch so?
Genau das ist das Problem: "Zu viele
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+