RNZ. Das Siedlungshaus aus den 50er Jahren, der Bungalow aus den 80ern, das Reihenhaus von 1974, das Doppelhaus von 2004 – in den meisten Bestandsimmobilien in Deutschland läuft eine Gas- oder Ölheizung. Viele dieser Anlagen kommen in die Jahre, wie die Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks zeigen: Bei den Ölheizungen waren 2023 über 71 Prozent älter als 20 Jahre, bei den Gasheizungen etwa 36 Prozent. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer stehen aktuell vor der Frage, wie sie ihr Zuhause in Zukunft mit Wärme und Warmwasser versorgen.

Eignet sich eine Wärmepumpe überhaupt für mein Gebäude? Muss ich für den Einbau mein Haus energetisch sanieren? Wie sieht es mit Kosten und Fördermitteln aus? Leser können an diesem Donnerstag, 24. Oktober, von 15 bis 18 Uhr unter 0800/0 90 92 90 Expertinnen und Experten ihre Fragen stellen. An den Telefonen sitzen Fachleute der Deutschen Energie-Agentur, des Bundesverbands Wärmepumpe und freie Berater.