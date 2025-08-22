Von Annalena Graudenz

Berlin. (dpa-tmn) Längst sind es nicht mehr nur die großen Modehäuser oder Fashion Shows, die Trends vorgeben. Immer häufiger finden kleine Stylingideen, verspielte Details oder ironische Stilbrüche über Social Media ihren Weg in den Alltag - sogenannte Mikrotrends.

Dank viraler TikTok-Videos, Instagram-Posts oder Pinterest-Collagen entstehen mittlerweile