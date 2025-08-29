Freitag, 29. August 2025

Plus Pflanzen im Frühherbst

Stauden vermehren leicht gemacht

Mehrjährig, pflegeleicht und vielfältig: Stauden kann man im Garten gar nicht genug haben. Fünf Wege, wie man sie ganz einfach vermehren kann.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 10:48 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden

Damit Stauden wie Rittersporn vital bleiben, kann man sie alle paar Jahre teilen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn​

Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Jetzt startet die nächste Pflanzrunde im Garten - und dafür muss man nicht einmal neue Pflanzen kaufen. Stauden etwa lassen sich ganz einfach in Eigenregie vermehren. Je nach Staudenart eignen sich unterschiedliche Methoden. Der Industrieverband Agrar (IVA) erklärt, wie es geht.

1. Neue Pflanzen aus Samen

Besonders für Wildstauden wie

