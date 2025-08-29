Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Jetzt startet die nächste Pflanzrunde im Garten - und dafür muss man nicht einmal neue Pflanzen kaufen. Stauden etwa lassen sich ganz einfach in Eigenregie vermehren. Je nach Staudenart eignen sich unterschiedliche Methoden. Der Industrieverband Agrar (IVA) erklärt, wie es geht.

1. Neue Pflanzen aus Samen

Besonders für Wildstauden wie